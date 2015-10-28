В Швеции засекретят расположение приютов для беженцев – СМИ

Об этом сообщает местное издание The Local.

По информации источников, 28 октября в помещение детского сада в Дандерюд на север от Стокгольма, где, как сообщалось, власти планировали разместить 70 беженцев, вызвали пожарных и спасателей. Никто не пострадал, а пожар потушили.

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Но отмечается, что этот инцидент – один из более чем 10 аналогичных происшествий. В связи с нападениями на приюты для беженцев полиция расширила свое присутствие в этих местах.

"Нельзя допустить возможность получения полного перечня адресов центров для беженцев", - отметил в комментарии изданию сотрудник операционного отдела в миграционном агентстве Микаэль Риббенвик.

В этой связи по всей Швеции несколько муниципалитетов решили не обнародовать местонахождение новых центров для просителей убежища из-за угрозы. Например, в Умео уже заявили, что не раскроют местонахождение будущего приюта для 150 мигрантов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Швеции подожгли предназначенное для мигрантов жилье.