США разместит в Польше 600 единиц тяжелой военной техники

Об этом заявил командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес, находящийся с визитом в Варшаве, передает ZN.UA. Около 600 единиц техники будут расположены на базах в Польше. Другая половина - в странах Балтии, а также в Румынии и Венгрии.

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Генерал отметил, что среди 1200 единиц техники будут 240 танков, а также боевые машины пехоты и артиллерийские орудия.

8 октября в Брюсселе Польша и США подписали соглашение, которое определяет размещение складов американской военной техники на территории Польши. Соглашение стало результатом переговоров между польским и американским правительствами. Польская сторона предоставила к использованию территорию и объекты, принадлежащие Авиационной базе в Ласке, Центру обучения сухопутных войск в Дравско-Поморском, военным комплексам в Сквежине, Цеханове и Хощно.

Ранее министробороны Польши Томаш Семоняк заявлял, что склады тяжелого вооружения американской армии появятся в Польше в середине 2016 года. Польская сторона хочет объединить эту инициативу с участием американских военнослужащих в учениях "Анаконда". Использованная во время учений техника, возможно, останется в Польше.