США построят ракетную базу в Польше

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Польское радио, решение одобрили 422 депутата при трех проголосовавших "против" и пяти воздержавшихся.

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Согласно планам, строительство военной базы в поселке Редзиково начнется в 2016 году, а в 2018 году там будут размещены мобильные батареи с ракетами средней дальности SM-3, а также радар радионаведения.

Сделка о размещении ракет была подписана между Польшей и НАТО в 2010 году с целью защитить страны Cевероатлантического альянса от потенциальной угрозы баллистического удара со стороны Ирана и Северной Кореи. Ранее Петагон подтвердил планы размещения тяжелого вооружения на территории семи стран ЕС: Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Болгарии, Румынии и Германии.