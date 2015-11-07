Водителя посадили за превышение скорости - BBC

42-летнего жителя Нортгемптона считают худшим нарушителем правил. Он снял спидометр своего автомобиля на отметке 192 мили в час. Это 309 км/час.

Полиция обнаружила видеозаписи превышения скорости на мобильном телефоне Шона Дэвиса, которого задержали по другим причинам.

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Он имел несколько видеозаписей того, как превышал скорость за рулем мощных автомобилей, в частности, как разогнал Nissan GTR к скорости 192м/г.

Его признали виновным по четырем отдельным обвинениям и приговорили к 28 месяцам тюрьмы.

Дэвиса обвинили в том, что он поставил под угрозу жизнь пешеходов, других автомобилистов и свою собственною.