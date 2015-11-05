В ЕС к концу 2016 года могут прибыть еще 3 миллиона беженцев – Еврокомиссия

Об этом сегодня сообщила Еврокомиссия со ссылкой на прогнозы, которые базируются на нынешних темпах притока мигрантов, а также на "техническом предположении" насчет дальнейшего развития событий, передает Deutsche Welle.

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По мнению ЕК, ожидать снижения нынешних темпов притока мигрантов до 2017 года нереалистично. В текущем году в Европу прибыли более 700 тысяч беженцев.

Еврокомиссия констатирует, что прибытие такого большого количества людей заставляет правительства стран ЕС увеличивать бюджетные расходы.

Вместе с тем ЕК не исключает, что через несколько лет мигранты создадут небольшой положительный эффект в экономике европейских стран. Экспертам, однако, трудно прогнозировать реальные последствия миграционного кризиса для национальных бюджетов, поскольку ЕС пока не имеет полных и надежных данных по поводу того, какие квалификации имеют новоприбывшие.

Что касается конкретно немецкой экономики, то она, по мнению ЕК, в ближайшие годы выиграет от притока мигрантов и дополнительно вырастет на 0,7%. Еврокомиссия, однако, подчеркивает, что это произойдет лишь в том случае, если новоприбывшие будут обладать такими квалификациями, как и немецкое население.

Между тем министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер призвал беженцев не связывать излишних надежд с Германией.

По данным немецкого МВД, в текущем году в ФРГ прибыло уже около 758 тысяч беженцев. За один только октябрь в страну прибыли свыше 180 тысяч человек, что стало рекордом.