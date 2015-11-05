Это мог быть теракт: авиакомпании Великобритании, Франции и других стран прекращают полеты в Шарм-эль-Шейх

Как сообщает Reuters, крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa заявил о приостановке дочерними компаниями Eurowings и Edelweiss полетов в Шарм-эль-Шейх.

Согласно сообщению, речь идет о двух рейсах в неделю, которые осуществляют Eurowings и Edelweiss в аэропорт популярного египетского курорта.

Ранее решение временно прекратить полеты над Синаем в качестве меры предосторожности после крушения российского лайнера также приняли авиакомпании Air France и Lufthansa.

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Вместе с тем, прекратить полеты над Синайским полуостровом после катастрофы А321 также предписано ирландским авиакомпаниям.

"Ирландское авиационное управление направило ирландским авиаперевозчикам предписание приостановить до особого распоряжения полеты в/из аэропорта Шарм-эль-Шейх в Египте или над Синайским полуостровом", - говорится в сообщении управления.

По словам пресс-секретаря Turkish Airlines на время изучения ситуации в аэропорту Египта рейсы Стамбул-Шарм-эль-Шейх будут осуществляться только в светлое время суток.

"После получения их отчета Turkish Airlines примет необходимые решения и действия относительно программы полетов. На время изучения ситуации (в аэропорту - УНИАН) рейсы между Стамбулом и Шарм-эль-Шейхом будут осуществляться только в светлое время суток", - цитирует слова пресс-секретаря РИА Новости.

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Кроме этого, в связи с катастрофой российского A321 авиакомпания AirBaltic приостановила на сутки полеты в египетский курортный город Шарм-эль-Шейх.

"Перед каждым вылетом в Египет АirBaltic тщательно оценивает ситуацию и вводит дополнительные меры безопасности, если они необходимы… Компания прекращает полеты над северной частью Синайского полуострова на 24 часа", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщает РБК, ранее о прекращении авиасообщения с Шарм-эль-Шейхом заявили власти Франции.

В соответствующем коммюнике, распространенным Елисейским дворцом говорится, что "были приняты все превентивные меры для защиты французских граждан". Прямых рейсов между Францией и Шарм-эль-Шейхом в настоящий момент нет, подчеркивается в коммюнике. Однако в сообщении не уточняется, когда именно были прекращены полеты из Франции на египетский курорт.

Как сообщал УНИАН, ранее британские власти приняли решение отложить все запланированные рейсы из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Великобританию. В заявлении британского правительства отмечалось, что власти "обеспокоены, что самолет А321 мог быть сбит при помощи взрывного устройства".

Стоит отметить, что решение запретить полеты над Синайским полуостровом также приняла Госавиаслужба Украины.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу, 31 октября совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако основной причиной рассматривают техническую неисправность.

Как известно, Шарм-эль-Шейх - главный курорт Египта. В 2010 году Египет посетили 15 млн туристов. А по данным за 2013 год, отдыхающие потратили 12 млрд долл.