Составлен топ-10 привлекательных малоизвестных городов мира

В рейтинге британского издание The Daily Telegraph первое место досталось Бергамо в Италии. По мнению авторов - это отличный город для того, чтобы исследовать провинцию Ломбардия и итальянские озера. Кроме того, в городе множество достопримечательностей, в том числе Старая площадь, на которой расположены дворец, башня и городская библиотека.

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Второе место досталось городу Витория-Гастейс, куда, как считают авторы рейтинга, стоит ехать за испанским колоритом, а также для того, чтобы полюбоваться старинными зданиями, побывать в художественных галереях и музеях. Морской порт Тавира на юге Португалии расположился на третьей строчке. Он считается самым архитектурно привлекательным городом в провинции Алгарве.

Тбилиси оказался на восьмой строчке рейтинга. Издание отмечает, что туристы смогут увидеть здания, построенные как в стиле ар-нуво, так и характерные для города строения с многочисленными балконами, которые придают ему особый шарм. Несмотря на множество новых отелей и магазинов, Тбилиси "сохраняет свою самобытность и является настоящей находкой для путешественников".

В рейтинг также вошли Нант (Франция), Сеговия (Испания), Любек (Германия), Вроцлав (Польша), Пловдив (Болгария), Триест (Италия), Марибор (Словения) и другие.