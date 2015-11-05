В Петербурге эвакуируют пассажиров из самолета авиакомпании, которой принадлежал А321

Об этом сообщает радиостанция Говорит Москва со ссылкой на руководителя службы по связям с общественностью и рекламы Пулково Игоря Лаптева.

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"По предварительной информации, в процессе буксировки воздушного судна авиакомпании Когалымавиа с места стоянки с помощью буксировщика экипаж воздушного судна применил торможение, в результате чего была повреждена передняя стойка шасси самолета. То есть кто-то из членов экипажа нажал на тормоз, а буксировщик был не проинформирован и продолжал толкать", - рассказал Лаптев.

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Представитель аэропорта также отметил, что пассажиры, которые были на борту во время инцидента, сейчас эвакуируются. "Пассажиры снимаются с воздушного судна и размещаются в аэровокзальном комплексе. В настоящее время проводится расследование", - сказал представитель аэропорта.