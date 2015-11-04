"Помоги Путину возродить Россию": В Москве прошел "Русский марш" (фоторепортаж)

Как сообщает РБК, "Русский марш" в Москве в этом году оказался одним из самых малочисленных за все годы проведения: лидеры российских националистов находятся под следствием и боятся дальнейших репрессий.

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Отмечается, что создать иллюзию массовости националисты старались с помощью имперских флагов, которые были у большинства участников.

Согласно сообщению, в шествии взяли участие примерно тысяча человек.