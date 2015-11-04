Lionsgate создаст парки развлечений, посвященные "Голодным играм"
02:18, 04 ноября 2015Мир
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Кинокомпания Lionsgate создаст несколько парков развлечений по мотивам саги «Голодные игры».
Lionsgate создаст несколько парков развлечений / independent.co.uk/кадр с фильма
Один из них появится в Китае, другой — в американском городе Атланта, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Independent.
Парки с аттракционами в стиле «Голодных игр» будут воссоздавать атмосферу знаменитой антиутопии. Комплекс в Атланте будет называться Avatron Smart Park. Ожидается, что его строительство, стоимость которого оценивается в 625 миллионов долларов, завершится к 2019 году.
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На три года раньше — в 2016 году — аналогичный парк развлечений откроется и в Объединенных Арабских Эмиратах. Он будет включать в себя зоны, посвященные фильмам «Дивергент», «Шаг вперед» и другим.
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