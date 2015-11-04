Глава национальной разведки США считает, что действиями в Сирии Путин пытался показать миру свою значимость

01:46, 04 ноября 2015
Мир
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Вмешавшись в сирийский конфликт, Путин пытался показать всему миру свою значимость.

REUTERS

Такое мнение высказал глава национальной разведки США Джеймс Клэппер, передает Голос Америки.

"Путин, наверное, представлял, как он приедет на «белом коне» и спасет Сирию, станет спасителем региона, покажет, насколько он сам и Россия являются важными в мире, какая они большая сила", - отметил он.

Клэппер предположил, что России придется посылать в Сирию дополнительные войска и вооружения.

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"Но им, наверное, придется послать еще больше так называемых советников. Интересно, что в отличие от присутствия России в Украине, которую они никогда не признали, в этом случае все очень открыто. Думаю, что еще одной его целью является показать результаты модернизации армии".

Как сообщал УНИАН ранее, по словам Клэппера, действия России в Сирии не имеют стратегического плана и происходят так, как укажет президент Владимир Путин. Также он выразил сомнение в том, что внешняя политика Москвы при Путине носит долгосрочный характер.

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