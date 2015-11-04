Глава национальной разведки США считает, что действиями в Сирии Путин пытался показать миру свою значимость

Такое мнение высказал глава национальной разведки США Джеймс Клэппер, передает Голос Америки.

"Путин, наверное, представлял, как он приедет на «белом коне» и спасет Сирию, станет спасителем региона, покажет, насколько он сам и Россия являются важными в мире, какая они большая сила", - отметил он.

Клэппер предположил, что России придется посылать в Сирию дополнительные войска и вооружения.

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"Но им, наверное, придется послать еще больше так называемых советников. Интересно, что в отличие от присутствия России в Украине, которую они никогда не признали, в этом случае все очень открыто. Думаю, что еще одной его целью является показать результаты модернизации армии".

Как сообщал УНИАН ранее, по словам Клэппера, действия России в Сирии не имеют стратегического плана и происходят так, как укажет президент Владимир Путин. Также он выразил сомнение в том, что внешняя политика Москвы при Путине носит долгосрочный характер.