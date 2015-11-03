Из-за утечки информации Папа Римский оказался в центре финансового скандала

Газета La Repubblica уже окрестила его Vatileaks-2, по аналогии с делом 2011-2012 годов, когда предшественнику папы Франциска I пришлось уволить высшее руководство Банка Ватикана, передает ZN.UA.

По сообщению службы печати Святого престола, в понедельник, 2 ноября, в Ватикане по делу об утечке конфиденциальных папских документов были произведены два ареста.

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Был задержан бывший секретарь префектуры по экономическим делам и комиссии по экономической и административной деятельности Лусио Анхель Валльехо Бальда и Франческа Иммаколата Чауки, входившая в референтскую комиссию по экономической деятельности Святого престола. Впоследствии она согласилась сотрудничать со следствием и была освобождена.

Аресты стали результатом расследования сил безопасности Ватикана. По версии следствия, Бальда и Чаоуки предоставили закрытую информацию, которая используется в двух еще не вышедших книгах — "Крестный путь" Джанлуиджи Нуцци и "Скупость" Эмилиано Фиттипальди.

Это стало одним из самых больших скандалов, нанесших удар по репутации папы римского Франциска, и напомнило о так называемом скандале Vatileaks, который предшествовалотречению бывшего папы римского Бенедикта от престола в 2013 году.