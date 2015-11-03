Правительство Австрии намерено ужесточить правила для афганских мигрантов

В частности, новый закон заставит большинство афганцев ждать 3 года вместо одного согласно действующим правилам, чтобы привезти свои семьи в Австрию, а также доказывать, что у них есть самостоятельный источник дохода, медицинская страховка и квартира, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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"Это было политическое решение. Строгие правила воссоединения семьи будут касаться в основном афганцев", - заявила министр внутренних дел Австрии Йоханна Микль-Лейтнер.

"Для нас важно создать четкие правила и конечно уменьшать привлекательность страны для беженцев", - добавила она.

Закон должен пройти голосование в парламенте в следующем месяце и будет применяться с середины ноября в отношении тех, кому предоставлена "дополнительная защита", то есть в основном афганцев, а не тех, кому было предоставлено полное политическое убежище, например, большинству сирийцев.

Ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер призвал мигрантов из Афганистана оставаться дома.