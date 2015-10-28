Австрия построит ограждение от мигрантов на границе со Словенией

Об этом сообщила министр внутренних дел Австрии Йоханна Микль-Ляйтнер,передает Би-би-си. "Цель этого шага - не закрыть границу, а обеспечить контролируемый и упорядоченный въезд (мигрантов) в нашу страну", - заявила Йоханна Микль-Ляйтнер в интервью местной телерадиокомпании.

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Неделю назад власти Словении начали пускать в страну мигрантов с территории соседней Хорватии. Перед этим Словения официально ограничила число мигрантов, которым будет позволен въезд в страну. Введен ежедневный лимит в размере 2,5 тыс. человек.

Австрия впускает в страну лишь по 1500 человек в день. При этом, после того, как Венгрия закрыла свою границу с Хорватией, Словения осталась единственной точкой транзита в Западную Европу для прибывающих мигарнтов.

Как сообщается, ситуация на словенско-австрийской границе хаотичная. Тысячи мигрантов толпятся вокруг проволочного забора, который защищает цепочка невооруженной охраны. Беженцев пропускают группами примерно по 10 человек. Сообщается, что в ночь на среду несколько мигрантов перебрались через забор нелегально.

Количество мигрантов, прибывших в Европу с Ближнего Востока и из северной Африки в 2015 году оценивается примерно в 700 тыс. человек.