Американский спутник зафиксировал тепловую вспышку перед падением A321 - СМИ

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников обороны, передает Украинская правда.

По его словам, американские разведчики считают, что вспышка является свидетельством взрыва на борту самолета - это мог быть взрыв в топливных баках или бомбы.

В то же время инфракрасный спутник не зафиксировал никаких свидетельств попадания в самолет ракеты - за ней бы оставался тепловой след.

Читайте такжеКатастрофа А321 в Египте: На исследованных частях лайнера не нашли следов взрывчатки

"Предположение о том, что самолет был сбит ракетой, теперь не обсуждается", - сказал чиновник.

Другой чиновник также подтвердил слова первого источника. Он заявил, что самолет распался в воздухе на большой высоте из-за "какого-либо взрыва".

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.