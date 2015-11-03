Американский спутник зафиксировал тепловую вспышку перед падением A321 - СМИ
Американский инфракрасный спутник зафиксировал тепловую вспышку в то же время и в том же месте, где перед крушением находился российский пассажирский самолет Airbus A321.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников обороны, передает Украинская правда.
По его словам, американские разведчики считают, что вспышка является свидетельством взрыва на борту самолета - это мог быть взрыв в топливных баках или бомбы.
В то же время инфракрасный спутник не зафиксировал никаких свидетельств попадания в самолет ракеты - за ней бы оставался тепловой след.
Читайте такжеКатастрофа А321 в Египте: На исследованных частях лайнера не нашли следов взрывчатки
"Предположение о том, что самолет был сбит ракетой, теперь не обсуждается", - сказал чиновник.
Другой чиновник также подтвердил слова первого источника. Он заявил, что самолет распался в воздухе на большой высоте из-за "какого-либо взрыва".
Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.