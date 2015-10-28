Саудовская Аравия допустила скорое окончание войны в Йемене

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. "Один из признаков скорого окончания кампании - принятие Салехом и хуситами резолюции 2216 Совбеза ООН и вступление в переговоры. Мы также видим успехи нашего наступления на земле. Большинство территорий Йемена, захваченных повстанцами, было отбито", - заявил Адель аль-Джубейр.

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Гражданская война в Йемене, одной из воюющих сторон которой является боевое крыло хуситов - шиитское движение "Ансар Аллах" - продолжается несколько лет. Хуситы выступают против суннитского йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади и его правительства. В начале 2015 года повстанцы захватили столицу страны Сану и развернули наступление на юг, захватив стратегически важный город Аден, президент бежал в Саудовскую Аравию.

18 октября официальные власти в изгнании согласились на переговоры с мятежниками.

Резолюция 2216 была принята Советом Безопасности ООН 14 апреля. В ней стороны призывали прекратить насилие, в отношении хуситов вводилось оружейное эмбарго, а лидеры повстанцев подвергались финансовым санкциям.