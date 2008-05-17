Украина готова стратегически сотрудничать с Грузией по ПДЧ и НАТО

Украина готова стратегически сотрудничать с Грузией по присоединению к Плану действий по членству (ПДЧ) в НАТО, однако не ставит целью одновременное присоединение вместе с Грузией.

Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель министра иностранных дел Украины Александр КУПЧИШИН.

«Очевидно, что между нашими странами по этому вопросу ведется конструктивный диалог, в частности, и на экспертном уровне. В свою очередь, каждая из стран понимает, что все-таки мы двигаемся каждый своим путем. Несмотря на то, что стратегические евроатлантические интересы у нас и у Грузии совпадают, некоторые вещи тактического характера могут быть разными”, - сказал он.

Заместитель министра отметил, что с одной стороны, в Грузии высший уровень поддержки присоединения к НАТО, чем в Украине, а с другой стороны, в Украине нет таких проблем с “замороженными конфликтами”, как у Грузии с Абхазией и Южной Осетией.

“Не исключено, что предоставление ПДЧ Украине и Грузии может произойти одновременно, но ставить это конечной целью, не нужно», - сказал А.КУПЧИШИН.

Как сообщал УНИАН, в начале этого года Украина и Грузия обратились в НАТО с просьбой рассмотреть вопрос о присоединении к ПДЧ. В ходе Бухарестского саммита НАТО в начале апреля страны-члены НАТО решили отложить принятие решения по присоединению Грузии и Украины к ПДЧ на декабрь. В то же время, страны-члены НАТО подтвердили евроатлантическую перспективу для обеих стран.

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