В Афганистане и Пакистане продолжается спасательная операция после землетрясения (фоторепортаж)

Об этом сообщает BBC-Россия.

Читайте такжеМИД Украины открыл горячую линию для информации о землетрясении в Афганистане

После самого мощного за последние 10 лет землетрясения магнитудой 7,5 баллов в Афганистане, Пакистане и Индии продолжаются спасательные и поисковые работы в пострадавших районах.

По последним данным, в Пакистане стихия унесла жизни по меньшей мере 214 человек, в Афганистане - 52, более 1800 человек получили травмы. В афганской провинции Тахар давка в школе для девочек во время землетрясения привела к гибели 12 учениц, еще 25 девочек были ранены.

Толчки от землетрясения почувствовали также жители центральноазиатских стран и даже Новосибирска. Из всех затронутых землетрясением стран приходят сообщения о сотнях раненых.

Как сообщал УНИАН, в связи с землетрясением в Северном Афганистане, последствия которого распространились на северо-западную часть Пакистана, южную часть Таджикистана и северо-западную часть Индии, департамент консульской службы МИД Украины открыл дополнительную "горячую линию" для связи и получения информации о гражданах Украины, которые могли находиться в этих районах.