Президент Еврокомиссии убеждает Британию остаться в ЕС

По его словам, ведя переговоры по пересмотру условий членства Великобритании, ЕС будет придерживаться прагматизма, передает Европейская правда.

"Больше, чем год назад, когда я проводил кампанию, чтобы стать президентом Еврокомиссии, я пообещал добиваться честной сделки для Британии. Теперь этот процесс уже начался", - написал Юнкер.

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Я сделаю это ради одной единственной причины: потому что я считаю, что ЕС является лучшим с Британией в своем составе и, что Британия является лучшей в рамках ЕС", - отметил он.

"И я считаю, что в ключевых областях, мы можем достичь гораздо большего, действуя сообща, чем каждый в одиночку", - подчеркнул Юнкер.

Напомним, Палата общин поддержала план премьер-министра страны Дэвида Кэмерона о проведении до конца 2017 году референдума о дальнейшем членстве страны в Евросоюзе.

Сам Кэмерон неоднократно заявлял, что хотел бы сохранить Великобританию в ЕС. При этом он добивается пересмотра роли страны в европейском сообществе.