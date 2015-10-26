В Канаде число жертв кораблекрушения возросло до 5 (фоторепортаж)

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что гражданство погибших пока неизвестно. Выживших направили в центральный госпиталь города Тофино.

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Сейчас продолжаются поиски остальных туристов.

Местные СМИ сообщают, что судно "Левиафан 2" принадлежало станции наблюдения за китами Jamie's.

Отмечается также, что погода в этот день была солнечной и безветренной.

Тофино расположен на Острове Ванкувер, который отделен проливом Джорджия от материка. Это популярная туристическая зона для тех, кто хочет понаблюдать за серыми тихоокеанскими китами.

По уточненным данным, 20-метровое трехпалубное судно "Левиафан II" вышло из порта Тофино и затонуло возле небольшого острова Варгас. Причины аварии устанавливаются. По одной из версий, корабль мог перевернуть кит.