В Канаде число жертв кораблекрушения возросло до 5 (фоторепортаж)
18 из 27 находившихся на борту человек спасли.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что гражданство погибших пока неизвестно. Выживших направили в центральный госпиталь города Тофино.
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Сейчас продолжаются поиски остальных туристов.
Местные СМИ сообщают, что судно "Левиафан 2" принадлежало станции наблюдения за китами Jamie's.
Отмечается также, что погода в этот день была солнечной и безветренной.
Тофино расположен на Острове Ванкувер, который отделен проливом Джорджия от материка. Это популярная туристическая зона для тех, кто хочет понаблюдать за серыми тихоокеанскими китами.
По уточненным данным, 20-метровое трехпалубное судно "Левиафан II" вышло из порта Тофино и затонуло возле небольшого острова Варгас. Причины аварии устанавливаются. По одной из версий, корабль мог перевернуть кит.