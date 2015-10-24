Министры обороны США и Катара обсудили борьбу с "Исламским государством"

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона, передают РИА Новости.

Американский и катарский министры также обсудили борьбу против ИГ и другие вызывающие взаимную озабоченность сложности в регионе, в том числе продолжающийся кризис в Йемене.В ходе состоявшихся в Вашингтоне в пятницу переговоров глава американского оборонного ведомства "подтвердил силу и важность двусторонних отношений и необходимость продолжения сотрудничества для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке".

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Ранее УНИАН сообщал, что Катар, один из главных союзников сирийских повстанцев, не исключает возможность военного участия в конфликте после начала российской операции в Сирии, хотя предпочел бы политическое решение кризиса.