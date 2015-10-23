Ссылаясь на решающий момент, Путин подталкивает Запад к сотрудничеству в Сирии - The New York Times

Об этом пишет Нил Макфаркуар в своей статье «Ссылаясь на решающий момент, Путин подталкивает Запад к сотрудничеству в Сирии», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Выступая перед собранием мировых экспертов по России, Путин также рассказал несколько деталей о неожиданной встрече с президентом Сирии Башаром аль-Асадом, во вторник, сказав, что Асад заявил, что Дамаск готов сотрудничать с вооруженными противниками, если они хотят бороться против «Исламского государства».

Путин разделил сцену в южном курортном городе Сочи с Али Лариджани, спикером парламента Ирана, который сотрудничает с Россией в борьбе в Сирии. Оба отвергли предложения по разделу Сирии, назвав это формулой бесконечной войны и опасных побед для боевиков.

Лидер России, казалось, время от времени, удваивал ставку на свое наступление очарованием в направлении Вашингтона и Запада, в первую очередь, важная часть его стратегии вмешательства в Сирии, сказали аналитики. Отвлекая внимание от кризиса в Украине и изображая миротворца в Сирии, многие говорят, он стремится освободиться от западных санкций, введенных из-за Украины в то время, когда низкие цены на нефть нанесли сильный удар по российской экономике.

Президент России объявил, что возглавляемая американцами коалиция, которая борется против «Исламского государства», близка к обмену разведданными по позициям и передвижениям боевиков. Россия и Соединенные Штаты уже достигли соглашения о совместном использовании воздушного пространства над Сирией, отметил он.

«Сирия, несмотря на драматическую ситуацию, может стать моделью для партнерства ради наших общих интересов, для решения наших проблем, которые касаются всех, для разработки эффективной системы управления рисками», сказал Путин, казалось, изложив более широкий план глобального сотрудничества с Соединенными Штатами и Западом в целом.

«У нас однажды был этот шанс после окончания холодной войны; к сожалению, мы не использовали его», сказал Путин ежегодному собранию ученых и других российских специалистов, известному как Валдайский дискуссионный клуб. Еще один шанс был упущен во время террористического подъема в начале 2000-х, сказал он.

Он выразил надежду, что начало такого сотрудничества возникнет на переговорах, запланированных в Вене в пятницу между министрами иностранных дел России, Турции и Саудовской Аравии, а также американским госсекретарем Джоном Керри. Иран должен быть включен, сказал он.