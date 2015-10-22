США выделят около $80 миллиардов на бомбардировщики нового поколения
Военно-воздушные силы (ВВС) США готовятся объявить тендер на создание нового поколения стратегических бомбардировщиков.
Победитель тендера станет известен "очень скоро", сообщил представитель американских ВВС Уильям ЛаПлант. Сумма контракта может достичь $80 млрд, сообщает украинская редакция "Немецкой правды" со ссылкой на Reuters.
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За получение контракта конкурируют концерны Boeing и Lockheed Martin, которые выдвинули совместное предложение, а также Northrop Grumman. Сначала ожидалось, что победитель тендера станет известен еще весной.
Новое поколение стратегических бомбардировщиков кардинально изменит боевую авиацию США. В их разработке будут использованы новые технологии, которые применялись до сих пор только в секретных проектах.
Стоимость каждого нового самолета оценивается в $600 млн. В настоящее время на вооружении ВВС США находятся бомбардировщики B-52, B-1 и B-2.