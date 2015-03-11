США попросили Вьетнам перестать помогать российским бомбардировщикам

США направили Вьетнаму запрос с просьбой перестать предоставлять российским бомбардировщикам-носителям ядерного оружия для дозаправки военную базу Камрань.

Об этом в среду, 11 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США, передает Дождь.

По данным агентства, Вашингтон потребовал у властей Вьетнама гарантий, что Россия не сможет использовать доступ к бухте Камрань для деятельности, которая может усилить напряженность в регионе.

Глава Тихоокеанского командования Сухопутных войск США генерал Винсент Брукс в беседе с Reuters рассказал, что российские бомбардировщики «совершали провокационные полеты» в этом регионе. Самолеты были замечены, в частности, в том числе, вокруг территории тихоокеанского острова Гуам — там находится крупная американская авиабаза.

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По словам генерала, российские бомбардировщики, замеченные возле Гуама, дозаправляются с помощью российских самолетов-заправщиков, которые вылетают из бухты Камрань. Брукс также отметил, что все полеты были замечены после присоединения Крыма к России, которое произошло в марте 2014 года.

Когда именно были замечены полеты, сколько их было, а также какие именно самолеты принимали в этом участие, генерал не уточнил. Власти Вьетнама на требование США пока не реагировали.

Справка. Военная база Камрань находится на берегу Южно-Китайского моря, в бухте Камрань. Во времена Вьетнамской войны эта база находилась на территории Южного Вьетнама и была крупной тыловой базой США.

В 1972 году США передали все военные объекты в Камрани южновьетнамской армии. В начале апреля 1975 года город был взят северовьетнамской армией.

В ноябре 2013 года прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга, в ходе которых было подписано соглашение о создании совместной базы в Камрани для обслуживания и ремонта подводных лодок.