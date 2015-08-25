США разместят в Европе истребители F-22

Об этом сообщила министр военно-воздушных сил США Дебора Ли Джеймс, передает Русская служба Би-Би-Си.

Джеймс не сообщила, о скольких самолетах идет речь, а также точную дату, когда они будут поставлены, заявив лишь, что это произойдет "очень скоро".

Это решение было принято в рамках "европейской инициативы по укреплению уверенности" - программы, которая призвана поддержать страны НАТО, опасающиеся военной агрессии со стороны России.

Читайте такжеСША направили бомбардировщики B-2 в Тихоокеанский регион для сдерживания потенциальных противников

Истребители F-22 в настоящее время используются США против экстремистской группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии. Это первый случай использования этих самолетов в бою.

Ранее УНИАН сообщал, что США планируют разместить в Европе истребители пятого поколения F-22 и расширить свое военное представительство на фоне осложнения отношений с Россией.