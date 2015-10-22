Путин решил откорректировать стратегию нацбезопасности РФ

Об этом сообщают "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

Отмечается, что новая редакция Стратегии национальной безопасности РФ должна быть представлена на рассмотрение Путина до конца 2015 года.

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Новую редакцию Стратегию нацбезопасности до 2020 года рассмотрела Межведомственная комиссия по стратегическому планированию Совбеза РФ, заседание которой провел секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Президентом России принято решение провести корректировку Стратегии национальной безопасности, обеспечив преемственность государственной политики в сфере национальной безопасности, а также системы национальных интересов и стратегических национальных приоритетов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что измененная стратегия исходит из фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития России.

Как сообщается, документ призван консолидировать усилия органов власти и институтов гражданского общества по созданию благоприятных внутренних и внешних условий для реализации национальных приоритетов и по противодействию новым угрозам российским национальным интересам.

Как сообщал УНИАН, ранее в РФ объявили о сооружении гигантской военной базы в Арктике на большом острове Земля Александры, который относится к архипелагу Франца-Иосифа. Позже Минобороны РФ заявили о создании еще одной военной базы в Арктике и размещении российских войск.