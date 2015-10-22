В Минобороны РФ заявили о создании еще одной военной базы в Арктике и размещении российских войск
13:52, 22 октября 2015Мир
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Арктическая группировка российских войск появится в 2018 году.
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.
«Мы к 2018 году должны завершить полностью создание и вооружение всей арктической группировки», - отметил Шойгу.
Кроме того, Шойгу сообщил, что на арктическом острове Котельный завершается создание военной базы. Как отметил министр обороны, база соответствует самым современным стандартам и оснащена всем необходимым для оборудования рубежей.
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Как сообщал УНИАН, ранее Шойгу объявил о сооружении гигантской военной базы в Арктике на большом острове Земля Александры, который относится к архипелагу Франца-Иосифа.
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