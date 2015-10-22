В Минобороны РФ заявили о создании еще одной военной базы в Арктике и размещении российских войск

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

«Мы к 2018 году должны завершить полностью создание и вооружение всей арктической группировки», - отметил Шойгу.

Кроме того, Шойгу сообщил, что на арктическом острове Котельный завершается создание военной базы. Как отметил министр обороны, база соответствует самым современным стандартам и оснащена всем необходимым для оборудования рубежей.

Читайте такжеИран и РФ намерены в разы увеличить финансирование совместных проектов - до $5 миллиардов

Как сообщал УНИАН, ранее Шойгу объявил о сооружении гигантской военной базы в Арктике на большом острове Земля Александры, который относится к архипелагу Франца-Иосифа.