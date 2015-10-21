Россия построила на Северном полюсе гигантскую военную базу "Арктический трилистник"

Об этом сообщает Radio Free Europe Radio Liberty.

Как отмечает издание, новая военная база расположена на большом острове Земля Александры, который относится к архипелагу Франца-Иосифа. На данной базе Россия хочет добывать нефть и газ.

В Минобороны РФ отметили, что площадь базы 14 квадратных километров. Строительные работы почти завершены. Все здания военной базы, которая получила название "Арктический трилистник", раскрашенные в белый, красный и синий цвета, как на флаге России.

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Издание напоминает, что Россия наращивает свое военное присутствие в Арктике, а в своей военной доктрине приоритетным считает освоение богатого полезными ископаемыми региона.

Как сообщал УНИАН, ранее Россия начала строительство огромной военной базы возле украинской границы в российском поселке Сотоли.