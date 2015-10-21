В Госдепартаменте заверили, что США не сотрудничают с Россией в Сирии
Меморандум о безопасности полетовсамолетов международной коалиции и России в сирийском воздушном пространстве не является соглашением о сотрудничестве между Россией и коалицией.
Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Джон Кирби, передает Радио Свобода.
"Им не предусматривается "сотрудничества, координации, совместного определения целей", - подчеркнул он.
В ответ на вопросы о подписанном во вторник меморандуме, он подчеркнул, что единственная цель документа - обеспечение безопасности пилотов коалиции, участвующих в воздушной кампании против радикальной группировки ИГИЛ.
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Соединенные Штаты не рассматривают этот документ как шаг на пути к политическому разрешению сирийского конфликта. Вашингтон по-прежнему считает, что целью российской операции в Сирии является укрепление режима Башара Асада, что лишь усугубит конфликт и приведет к всплеску экстремизма в регионе, заявил пресс-секретарь госдепартамента.
"Подписание меморандума... не уменьшит наше беспокойство относительно российской военной активности в Сирии", - отметил Кирби.
Ранее УНИАН сообщал, что Минобороны РФ 20 октября получило от американских военных согласованный меморандум о предотвращении воздушных инцидентов в Сирии.