В Госдепартаменте заверили, что США не сотрудничают с Россией в Сирии

Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Джон Кирби, передает Радио Свобода.

"Им не предусматривается "сотрудничества, координации, совместного определения целей", - подчеркнул он.

В ответ на вопросы о подписанном во вторник меморандуме, он подчеркнул, что единственная цель документа - обеспечение безопасности пилотов коалиции, участвующих в воздушной кампании против радикальной группировки ИГИЛ.

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Соединенные Штаты не рассматривают этот документ как шаг на пути к политическому разрешению сирийского конфликта. Вашингтон по-прежнему считает, что целью российской операции в Сирии является укрепление режима Башара Асада, что лишь усугубит конфликт и приведет к всплеску экстремизма в регионе, заявил пресс-секретарь госдепартамента.

"Подписание меморандума... не уменьшит наше беспокойство относительно российской военной активности в Сирии", - отметил Кирби.

Ранее УНИАН сообщал, что Минобороны РФ 20 октября получило от американских военных согласованный меморандум о предотвращении воздушных инцидентов в Сирии.