Госдуме РФ предлагают принять закон о химической кастрации педофилов

Как пишет BBC, 2012 году российские депутаты уже приняли закон, ужесточающий наказание для преступников-педофилов и допускающий добровольную химическую кастрацию осужденного в обмен на сокращение тюремного срока.

Однако, по мнению автора нового законопроекта сенатора Антона Белякова, проблема роста количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних до сих пор так и не решена.

"Несмотря на то, что в прессе появились утверждения, что данным законом предусмотрена химическая кастрация, на самом деле в настоящее время эта процедура к педофилам не применяется", - говорится в пресс-релизе сенатора.

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Согласно законопроекту, если насильник совершил тяжкое преступление в отношении несовершеннолетнего, химическая кастрация будет назначаться судом в обязательном порядке, если же менее тяжкое - то суд будет принимать решение на основании заключения врачей-психиатров.

Кастрировать преступников-педофилов предлагается как за счет госбюджета, так и за счет частных средств из специального фонда.

Химическая кастрация производится путем введения в организм медицинских препаратов, подавляющих сексуальное влечение.

Несмотря на то, что химическая кастрация в отношении преступников с сексуальными отклонениями давно применяется в США и странах Европы, единодушного мнения относительно необходимости этой процедуры нет.

Противники этого метода ссылаются на возможность побочных эффектов, а также отмечают, что, в отличие от хирургической кастрации, химическая - процедура обратимая и не всегда эффективная.

Одно из американских исследований показало, что каждый третий из мужчин, которым был введен гормональный препарат, сохранил способность к половому акту.