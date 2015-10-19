МИД РФ: Провокаций после инцидента с самолетом российской делегации избежать не удастся
Провокаций после инцидента с самолетом делегации России избежать не удастся.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает "Газета.Ru".
«Я думаю, избежать провокаций нам не удастся, потому что дело это поставлено на широкую ногу, и, к сожалению, мастерство наших западных коллег растет с каждым днем», - сказала она.
По ее словам, Россия ожидает разъяснений от Франции и Швейцарии в связи со сближением военного самолета с российским бортом.
«Нужно, чтобы нам четко предоставили информацию о том, что произошло», - сказала Захарова.
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Она отметила, что Москва рассчитывает, что «подобные разъяснения будут даны по дипломатическим каналам и из Франции, и из Швейцарии».