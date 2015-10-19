Энергетическое "величие" России: В сети высмеяли акцию "Подари дрова" бабушке

Помощью пенсионерам занялся российский волонтер Николай Романенко. Начав проект «Подари дрова» в 2014 году, он за месяц собрал 60 тысяч рублей на помощь старикам в 16 домах.

«Каждый выживает, как может. Если не запастись дровами с осени, зиму не пережить», - говорится в сюжете одного из федеральных каналов.

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У героини сюжета пенсия составляет около 6 тысяч рублей (около 2,1 тысяч гривень), при этом машина дров стоит 5 тысяч рублей (около 1,7 тысяч гривень), а по словам бабушки одной машины не хватает. Отметим, что в России более 8 миллионов одиноких пенсионеров.

Для сбора денег необходимо отправить сообщение со словом «Дрова». В объявлениях волонтер называет его «бесплатным», хотя и указывает, что стоимость одного SMS составляет 45 рублей (около 15 гривень).

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В первые дни информация о «спецпроекте» стала вирусно расходиться по соцсетям. Интернет-пользователи активно взялись высмеивать акцию. Одни, подстрекают "Газпром", который не может газифицировать российские села. Другие, непосредственно президента Путина с его заявлениями о "Великой державе", в которой тысячи пенсионеров в XXI веке замерзают в неотапливаемых российских избушках. Третьи, просят почитателя новых заморских гаджетов премьер-министра Медведева решить проблему с помощью нанотехнологий.