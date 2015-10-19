Энергетическое "величие" России: В сети высмеяли акцию "Подари дрова" бабушке
В России объявили о старте марафона «Подари дрова», направленном на «помощь одиноким пожилым старикам, которые не могут позволить себе купить дрова».
Помощью пенсионерам занялся российский волонтер Николай Романенко. Начав проект «Подари дрова» в 2014 году, он за месяц собрал 60 тысяч рублей на помощь старикам в 16 домах.
«Каждый выживает, как может. Если не запастись дровами с осени, зиму не пережить», - говорится в сюжете одного из федеральных каналов.
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У героини сюжета пенсия составляет около 6 тысяч рублей (около 2,1 тысяч гривень), при этом машина дров стоит 5 тысяч рублей (около 1,7 тысяч гривень), а по словам бабушки одной машины не хватает. Отметим, что в России более 8 миллионов одиноких пенсионеров.
Для сбора денег необходимо отправить сообщение со словом «Дрова». В объявлениях волонтер называет его «бесплатным», хотя и указывает, что стоимость одного SMS составляет 45 рублей (около 15 гривень).
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В первые дни информация о «спецпроекте» стала вирусно расходиться по соцсетям. Интернет-пользователи активно взялись высмеивать акцию. Одни, подстрекают "Газпром", который не может газифицировать российские села. Другие, непосредственно президента Путина с его заявлениями о "Великой державе", в которой тысячи пенсионеров в XXI веке замерзают в неотапливаемых российских избушках. Третьи, просят почитателя новых заморских гаджетов премьер-министра Медведева решить проблему с помощью нанотехнологий.
Ты сегодня мне принес Не букет из алых роз, Не тюльпаны и не лилии, Протянул ты мне дрова Закружилась голова Но они такие милые..
— Мысли Перзидента (@VVP2_0) October 18, 2015
@Geschichter@tatyanasorvenko В лесу раздавался топор правосека.
— Soveta. (@veselov6) October 18, 2015
> 2015 год > Первый канал собирает деньги на дрова для малоимущих pic.twitter.com/2ipKTDCTmC
— News & Comments (@be5treply) October 18, 2015
Каждый раз когда слышу «Россия мировая держава», вспоминаю акцию "Подари дрова" старикам, чтобы они не замёрзли – начинаю смеяться и плакать
— Иосиф Сталин (@StalinGulag) October 17, 2015
@ChoShto да уж.В нефте-газо-добывающей стране собирать старикам "на дрова". Позорище два в одном..
— Светлана (@bsvetlanaa) October 17, 2015
Дрова для бабушки. Из "Хроник сверхдержавы"
— ScottLoftis (@ScottLoftis1) October 17, 2015
@Judge_Syrova_Ya к 2020 в каждой российской деревне будут в дрова.
— Peter Quill (@jj_fond) October 17, 2015