Варшаву не устраивают предложения Вашингтона по ПРО
12:44, 13 мая 2008Мир
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США светят поиски другого места?
|Дональд ТУСК
Как сообщает ИТАР-ТАСС, это заявление он сделал на пресс-конференции перед вылетом в Перу на саммит Европейский Союз - Латинская Америка, который пройдет в перуанской столице Лиме 15-16 мая.
"Если будут условия, выгодные для Войска Польского, - в Польше будет ПРО", - сказал Д.ТУСК. Он добавил, что в противном случае договоренности о размещении в Польше американских ракет-перехватчиков достичь не удастся.
Влиятельная польская "Газета выборча" пишет, что если Вашингтон и Варшава не смогут договориться до середины июля этого года, США начнут искать другое место для размещения базы своих ракет- перехватчиков.
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