Варшаву не устраивают предложения Вашингтона по ПРО

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что "пока американские предложения в вопросе ПРО не устраивают" Варшаву.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, это заявление он сделал на пресс-конференции перед вылетом в Перу на саммит Европейский Союз - Латинская Америка, который пройдет в перуанской столице Лиме 15-16 мая.

"Если будут условия, выгодные для Войска Польского, - в Польше будет ПРО", - сказал Д.ТУСК. Он добавил, что в противном случае договоренности о размещении в Польше американских ракет-перехватчиков достичь не удастся.

Влиятельная польская "Газета выборча" пишет, что если Вашингтон и Варшава не смогут договориться до середины июля этого года, США начнут искать другое место для размещения базы своих ракет- перехватчиков.