В Китае произошло новое землетрясение

Офисные работники выведены из зданий

В китайской провинции Сычуань в городе Чэнду произошло новое землетрясение. Как сообщает местное агентство, офисные работники выведены из зданий. Информации о силе землетрясения пока не приводится. В китайской провинции Сычуань в городе Чэнду произошло новое землетрясение. Как сообщает местное агентство, офисные работники выведены из зданий. Информации о силе землетрясения пока не приводится. Газета.ру

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