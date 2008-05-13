28.06.2018
четверг
USD
26.15
EUR
30.25
Услуги
Реклама на сайте
Пресс-центр
Фотобанк
Мониторинг СМИ
Подписка на новости
Соцсети
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Рус
Укр
Eng
В Китае произошло новое землетрясение
10:49, 13 мая 2008
Мир
1257
0
Офисные работники выведены из зданий
Фото REUTERS
В китайской провинции Сычуань в городе Чэнду произошло новое землетрясение. Как сообщает местное агентство, офисные работники выведены из зданий. Информации о силе землетрясения пока не приводится.
Газета.ру
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Лента новостей
11:35
Украина занимает 13-е место в клубном рейтинге Европейской гандбольной федерации
11:30
Порошенко просит активизировать работу над изменениями в Конституции относительно Крыма
11:27
День Конституции: Порошенко, Гройсман и Турчинов обратились к украинцам (видео)
11:21
Сборная Германии: каким бы горьким ни был вылет, мы его заслужили
11:09
В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы
11:02
Вступил в силу закон о создании Высшего антикоррупционного суда
10:37
Даже не остановилась: Москалькова проехала мимо Денисовой в колонии, где содержат Сенцова
10:34
В тройное ДТП под Львовом попал посол Швейцарии в Украине (видео)
10:10
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
09:44
Украинские рыболовы опасаются российских провокаций у берегов Крыма
09:25
Сегодня в Украине отмечают День Конституции
09:08
Денисову снова не пускают к Сенцову
08:50
Сутки на Донбассе: в результате вражеских обстрелов погибли трое украинских военных, еще трое ранены
08:26
Омбудсмены Украины и РФ планируют сегодня посетить Сенцова
07:00
Аналитика
Судьба Конституции
06:44
Журналисты выяснили, по какому маршруту в Украине лучше добраться на автомобиле к морю (видео)
06:06
Голодомор признан геноцидом уже в 12 американских штатах
05:32
Украинский друг Мадонны Гудзь выпустил клип вместе с Региной Спектор (видео)
04:43
ЕСПЧ объединил иски Украины против России по Донбассу и Крыму
04:05
Apple и Samsung уладили многолетний спор о копировании дизайна iPhone
03:22
В Обухове "на живца" поймали маньяка, который неудачно "охотился" на женщин в парке (видео)
02:31
В Тернопольской области автомобиль столкнулся с военным грузовиком, погибли две женщины
01:50
Львовянин зубами протащил пятитонный самолет (фото, видео)
01:15
В Житомире после 10 месяцев в СИЗО выпустили из-под стражи журналиста, который подозревается в работе на заказ Кремля
00:18
Суд взял под стражу помощника нардепа, который под Киевом пьяный ранил ребенка из травмата
27 июня, среда
23:29
Во Флориде заживо сгорели 43 аллигатора, уникальный белый аллигатор исчез (видео)
22:55
Швейцария не смогла обыграть Коста-Рику в заключительном матче группы ЧМ-2018
22:51
Бразилия выиграла у Сербии и вышла с первого места в группе в 1/8 финала ЧМ-2018
22:51
Боевики обстреляли Зализное, где ранее убили школьницу: ранены мужчина и женщина
21:54
Дуда подписал поправки к скандальному закону об ИНП, в котором сохраняются "антибандеровские" статьи
21:33
Признание аннексии Крыма "не является позицией США", санкции против РФ должны оставаться - Болтон
21:14
Правый берег Запорожья остался без электроснабжения из-за грозы
21:05
В Кремле подтвердили, что договоренность о встрече Путина и Трампа достигнута
20:52
Мир на Донбассе и реализация Минских соглашений зависят от решения Москвы - Волкер
20:47
ОЗХО получила право называть имена виновных в химических атаках
20:36
В Госдепе призвали Украину выполнять требования МВФ по выделению нового транша
20:15
Костюк вышла в финал квалификации Уимблдона, Ястремская и Молчанов проиграли
20:12
В Киеве ограбили квартиру экс-жены главного коммуниста Украины Симоненко - СМИ
20:01
Трое украинских военных погибли при обстреле боевиками прифронтовой Богдановки
19:57
"Это межгосударственный конфликт": Волкер о ситуации на востоке Украины
19:56
Подозреваемый в организации похищения "евромайдановцев" останется под арестом
19:32
Boeing показал концепт уникального гиперзвукового пассажирского самолета
19:28
Средняя зарплата в Украине выросла до 8725 гривень
19:22
Опубликован первый кадр нового фильма Тарантино с Питтом и Ди Каприо
19:22
УЕФА исключил "Милан" из еврокубков на ближайшие два сезона
19:21
"Почти как настоящий": низкорослого Путина на снимке "дотянули" до советника Трампа (фото)
19:16
Умер отец Майкла Джексона
19:10
Сборная Швеции выиграла у Мексики матч за первое место в группе ЧМ
19:09
Вступительная кампания-2018: что нужно знать абитуриентам
18:58
После выходных в Украине подорожает валюта: курсы от Нацбанка
18:58
"Началось": с купола Рады снимают стекло (фото, видео)
18:58
Сборная Германии проиграла Корее и сенсационно вылетела с ЧМ-2018
18:47
Путь к морю: журналисты проинспектировали дороги к самым популярным украинским курортам (видео)
18:43
В сети показали уничтоженную на Донбассе технику боевиков (фото)
18:42
США отказались финансировать антитеррористический отдел ООН, которым руководит Россия
18:35
Россия перебросила десятки боевых кораблей в Азовское море - разведка (видео)
18:31
Минэкономразвития уверено в успешности малой приватизации
18:29
Создание автокефальной церкви поддерживает каждый третий украинец - опрос
18:20
После нападения на лагерь ромов львовяне вышли на марш против расизма (видео)
18:09
США поднимут украинский вопрос на саммите НАТО – замгоссекретаря
18:05
Платежный баланс Украины вышел в плюс на $266 миллионов
18:05
В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля
18:04
Даже не из навоза: российский фермер построил копию Крымского моста (фото)
18:04
Путин за спиной Украины и Европы может уговорить Трампа смягчить санкции – Die Welt
17:52
Украинский боксер Деревянченко может получить другого соперника на чемпионский бой
17:49
У жителя Запорожской области изъяли опийный мак на 2 миллиона гривень
17:49
В Полтавской области из зала суда сбежал особо опасный преступник, вероятно, вооружен (фото)
17:47
Мнение
Маленькая ложь Холодницкого
17:37
Норвегия к 2040 году перейдет на электрическую авиацию
17:26
В Украине здоровыми себя считают 45% опрошенных мужчин и 33% женщин - опрос
17:20
В фильмах Marvel появятся супергерои нетрадиционной ориентации
17:17
Украинские военные на Донбассе уничтожили боевую машину оккупантов (фото)
17:15
США отменили пошлины на украинскую аммиачную селитру
17:14
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
17:08
Джамала показала подросшего сына (фото)
Все новости
Развернуть
Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение
Отправить
Соглашаюсь
Продолжая просматривать www.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с
Правилами пользования сайтом
, и соглашаетесь c
Политикой конфиденциальности