В Китае произошло новое землетрясение

10:49, 13 мая 2008
Мир
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Офисные работники выведены из зданий

Фото REUTERS
В китайской провинции Сычуань в городе Чэнду произошло новое землетрясение. Как сообщает местное агентство, офисные работники выведены из зданий. Информации о силе землетрясения пока не приводится.  

 

 

 

 

 

 

Газета.ру

 

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