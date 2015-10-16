Frankfurter Allgemeine: Торговаться с Анкарой

В статье Михаэля Стабенова под названием «Торговаться с Анкарой», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что, как известно, краткость – сестра таланта. Дональд Туск хотел прислушаться к этой поговорке. Без лишних слов, как уже было в конце марта, польский глава Совета ЕС сократил запланированный двухдневный саммит лидеров 28 стран. Он проходил во второй половине дня, а потом – еще очень долгим – вечером. Наконец, вскоре после полуночи участники саммита разошлись.

На новаторские решения в Брюсселе не рассчитывали. Партнеры ЕС подтвердили свою цель – лучше защищать внешние границы Европы, быстрее и более последовательно депортировать беженцев без права проживания в Европе. Основной спор из-за надежного и обязательного механизма для справедливого распределения беженцев среди государств-членов ЕС, вероятно, решится только в следующем году. Особенно для канцлера Германии Ангелы Меркель (ХДС) сейчас важно поставить этот вопрос на первое место европейской повестки дня. Конечно, после встречи, при всем удовлетворении «очень честным обсуждением», учитывая негативное отношение стран Центральной и Восточной Европы, ей пришлось признать, что «мы в настоящее время расходимся во мнениях».

В связи с последними событиями, в Брюсселе на передний план вышла проблема, которая является в равной степени сложной и срочной. Из Анкары пришли известия о соглашении переговорщиков Европейской комиссии с Турцией о «плане действий» для более тесного сотрудничества в борьбе с потоками беженцев. Для переговоров о вступлении в ЕС, которые длятся уже в течение десяти лет, это по-прежнему очень важно. Помимо существующих в ряде стран ЕС принципиальных предубеждений относительно членства Турции, в Европе по-прежнему есть серьезная обеспокоенность из-за соблюдения конституционных базовых ценностей в стране.

Поскольку Турция, как непосредственный сосед Сирии, в настоящее время приняла более двух миллионов беженцев, и является главной транзитной страной в направлении Европы, европейцам не удастся избежать сотрудничества с Анкарой.

Является ли Турция «надежной страной происхождения»?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хорошо это знает, за две недели до 1 ноября, когда состоятся парламентские выборы. В сентябре лидеры ЕС предложили предоставить Турции один миллиард евро для приема и обеспечения беженцев. Сейчас Анкара, очевидно, пытается поднять цену. В Брюсселе речь шла о трех миллиардах евро – с европейской точки зрения, преувеличенная сумма. Тем не менее, пока не возникает вопроса о том, развалится ли новая дружба ЕС с Анкарой из-за денег. Но, как объяснили после обсуждения Меркель и президент Европейской комиссии Жан-Клод [Юнкер], это следует детально обсудить с Анкарой.

И, наконец, «план действий не только в интересах европейцев, которые хотят лучшей защиты границ ЕС и более эффективного контроля притока нелегальных мигрантов в Европу. Для Анкары речь идет о – изначально медленном – прогрессе в переговорах о вступлении, о содействии пассажирским перевозкам путем отказа от визовых ограничений для турецких граждан, а также для зачисления в категорию «надежных стран происхождения», в которую входят страны, находящиеся вне любых подозрений касательно соблюдения основных прав граждан. Так, например, представителям курдского населения гораздо сложнее будет получить убежище в ЕС. Здесь действует девиз: «Вы помогаете нам, мы помогаем вам», сказал глава Европейского совета Туск.

Приведет ли на самом деле соглашение с Анкарой к тому, о чем заявляют в Брюсселе, что живущие или прибывающие в Турцию беженцы в будущем не будут ехать в ЕС, вызывает сомнения. «Соглашение с Турцией имеет смысл только в том случае, если оно на самом деле будет эффективно сдерживать поток беженцев», сказал Туск. «План действий по-прежнему есть только на бумаге. О теме для разговора, безусловно, позаботится канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Турцию в следующее воскресенье.