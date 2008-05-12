Путин назвал состав своего правительства

Премьер-министр РФ Владимир Путин в понедельник, 12 мая, на совещании в Доме правительства объявил о структуре и составе кабинета министров.

Минпромэнерго разделено на министерство энергетики и промышленности, также образовано новое министерство по туризму и спорту. По словам Путина, также в правительстве создано агентство по делам СНГ.

Кроме того, по словам премьера, увеличено число вице-премьеров. Сергей Собянин стал вице-премьером и главой аппарата правительства. Посты вице-премьеров также займут Александр Жуков, Сергей Иванов и Игорь Сечин. Первыми вице-премьерами станут Виктор Зубков и Игорь Шувалов. Кроме того, Алексей Кудрин назначен вице-премьером, курирующим основные направления финансово-экономической политики, разработку финансовой политики и контроль за финансовыми рынками.

Как сообщил Путин, глава Минсельхоза Алексей Гордеев, глава Минобрнауки Андрей Фурсенко, глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова, глава МЭРТ Эльвира Набиуллина, глава МВД Рашид Нургалиев, глава МЧС Сергей Шойгу, глава Минфина Алексей Кудрин, глава Минобороны Анатолий Сердюков, глава МИД Сергей Лавров, глава Минтранса Игорь Левитин, глава Министерства природных ресурсов Юрий Трутнев, глава Минрегионразвития Дмитрий Козак сохранили свои посты.

Игорь Щеголев назначен министром связи и массовых коммуникаций, Александр Авдеев – министром культуры. Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко назначен главой нового министерства – по делам спорта, молодежи и туризма. Минпромэнерго разделено на два министерства – министерство энергетики, которое возглавил Сергей Шматко, и министерство промышленности во главе с Виктором Христенко. Александр Коновалов назначен министром юстиции.

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о реструктуризации исполнительной власти и кадровых назначениях.

Газета.ру