Турецкий суд запретил писать о теракте в Анкаре - СМИ

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Hürriyet.

Запрет будет действовать до завершения расследования теракта.

Читайте такжеПрезидент Турции: Следы смертников в Анкаре ведут в Сирию

Он касается "всех видов новостей, интервью, критических и подобных публикаций во всех средствах получения информации: в прессе, на телевидении, радио, во всех видах СМИ в интернете и социальных сетях».

Читайте такжеВ Стамбуле начались протесты из-за взрывов в Анкаре (фоторепортаж)

Как сообщалось, утром 10 октября возле вокзала в Анкаре, где должна была состояться антивоенная акция, прогремели два взрыва. В результаты погибли около ста человек, более двухсот получили ранения.

Согласно сообщению полиции, примерно 14 тыс. человек находились в районе взрывов.

Власть квалифицировала взрывы как теракт, взрывчатку на место трагедии мог пронести террорист-смертник.