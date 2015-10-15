Турецкий суд запретил писать о теракте в Анкаре - СМИ
Суд Анкары наложил запрет на публикацию в СМИ информации о теракте, произошедшем 10 октября в турецкой столице.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Hürriyet.
Запрет будет действовать до завершения расследования теракта.
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Он касается "всех видов новостей, интервью, критических и подобных публикаций во всех средствах получения информации: в прессе, на телевидении, радио, во всех видах СМИ в интернете и социальных сетях».
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Как сообщалось, утром 10 октября возле вокзала в Анкаре, где должна была состояться антивоенная акция, прогремели два взрыва. В результаты погибли около ста человек, более двухсот получили ранения.
Согласно сообщению полиции, примерно 14 тыс. человек находились в районе взрывов.
Власть квалифицировала взрывы как теракт, взрывчатку на место трагедии мог пронести террорист-смертник.