Число жертв теракта в Анкаре выросло до 97
11:52, 12 октября 2015Политика
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Количество погибших в результате теракта в столице Турции Анкаре увеличилось до 97 человек.
REUTERS
Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.
Ранеными при этом остаются 246 человек.
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Напомним, 10 октября возле вокзала в Анкаре, где планировалось проведение мирной акции, прогремели два взрыва. Организаторы акции отменили мероприятие и призвали участников из других городов возвращаться домой.
Пока никто не взял на себя ответственность за этот теракт.
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