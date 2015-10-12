Число жертв теракта в Анкаре выросло до 97

11:52, 12 октября 2015
Политика
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Количество погибших в результате теракта в столице Турции Анкаре увеличилось до 97 человек.

REUTERS

Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Ранеными при этом остаются 246 человек.

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Напомним, 10 октября возле вокзала в Анкаре, где планировалось проведение мирной акции, прогремели два взрыва. Организаторы акции отменили мероприятие и призвали участников из других городов возвращаться домой.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот теракт.

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