Число жертв теракта в Анкаре выросло до 97

Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Ранеными при этом остаются 246 человек.

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Напомним, 10 октября возле вокзала в Анкаре, где планировалось проведение мирной акции, прогремели два взрыва. Организаторы акции отменили мероприятие и призвали участников из других городов возвращаться домой.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот теракт.

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