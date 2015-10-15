ЕС не должен позволить миграции и борьбе с терроризмом отвлечь свое внимание от Украины - евродепутат

Как передает собственный корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением Теннок выступил в среду в Европарламенте в рамках пленарного заседания.

По его мнению, Россия хочет добавить так называемые "ЛНР" и "ДНР" в "список замороженных конфликтов". "Мистер Путин также пытается подорвать и украинскую экономику такими проектами, как Северный поток. В отсутствии возможности принять Украину силой Путин обратился к более традиционной тактики КГБ, пытаясь взять Украину политически", - предполагает политик.

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Тэннок также думает, что Россия хочет использовать свое участие в переговорном процессе по Сирии с тем, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Украине. "Мы в Европе должны знать об этом, и не позволить давлению миграции и борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке перевести наше внимание и позволить России продолжать свой путь в Украине", - подчеркнул он.