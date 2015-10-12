В Баварии на границе создадут "транзитную зону" для мигрантов

Об этом заявил премьер-министр Баварии Хорст Зеегофер, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. Баварский премьер сказал, что конкретное предложение будет составлено двумя сторонами, баварским правительством и федеральным правительством, на этой неделе.

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Бавария является точкой входа для многих тысяч людей, которые прибывают в Германию каждый день.

Ранее СМИ сообщали о законопроекте, который предусматривает создание транзитной зоны, чтобы держать мигрантов на пограничных переходах, пока их ходатайства о предоставлении убежища не будут рассмотрены.

Критики говорят, что то, что можно легко реализовать в аэропорту, трудно ввести вдоль сухопутной границы протяженностью 3500 км.

Как сообщалось, Федеральная земля Бавария угрожает немецкому правительству судом, если тот не примет немедленные шаги по ограничению потока мигрантов.