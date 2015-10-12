The Daily Beast: сирийские повстанцы планируют атаки террористов-смертников на россиян

В статье Остина Бодетти и Дэвида Акса под названием «Сирийские повстанцы планируют атаки террористов-смертников на россиян», опубликованной на сайте издания The Daily Beast, пишется о том, что после более чем недели российских воздушных атак, сирийские повстанцы планируют нанести ответный удар с помощью двойных агентов и террористов-смертников.

«Сначала мы выдержим жестокую бомбардировку, а затем перейдем к тому, чтобы ослабить Россию всеми доступными средствами, например, привлекая агентов в рядах режима, чтобы добыть информацию о передвижениях русских и режима», сказал The Daily Beast по телефону капитан Рашид аль-Хурани, из повстанческого Освободительного движения Хомс.

Освободительное движение Хомс – подразделение поддерживаемой США Свободной сирийской армии – похоже, готово использовать тактику, которую ассоциируют с ИГИЛ. «Мы будем проводить мученические операции, осуществляемые офицерами-диссидентами», сказал аль-Хурани, используя эвфемизм для атак террористов-смертников.

Хотя это может быть не так уж удивительно. Движение является исламистской группировкой, близким военным союзником официального ответвления Аль-Каиды в Сирии, известного как Джабхад ан-Нусра. По словам Женевьев Касагранд, аналитика вашингтонского Института по изучению войны, «Отношения между Нусра и Тахрир Хомс в отношении управления считались «непростыми», когда Нусра впервые начали утверждаться (и его строгий вариант шариата) в Хомсе, однако они, вероятно, стали ближе со временем, и, возможно, сейчас принимают участие в совместном управлении повстанцев». Ан-Нусра уже предупредили Россию, что она столкнется со вторым Афганистаном в России.

Кроме того, Движение в отчаянном положении. Его базы в Аль-Растан, Тальбисех и других городах анклава мятежников между Хама и Хомсом на западе Сирии, территория, окруженная поддерживаемой Россией сирийской армией – и главная цель российских бомбардировок и атак крылатыми ракетами, которые стартовали в конце сентября.

Россия развернула, по крайней мере, 35 боевых самолетов плюс вертолеты и сотни военных советников в Сирии.

Территория Движения делит пополам шоссе, связывающее Дамаск с Латакией, где находится штаб-квартира российский армии в Сирии. Чтобы сирийское правительство объединилось с русскими и обезопасило свой наиболее важный маршрут поставок, оно должно очистить от повстанцев север Хомса, в том числе от бойцов Аль-Хурани.

Для битвы необходимо будет больше самолетов, танков и пехоты. Средства массовой информации также являются оружием.

Сирийское правительство и его иранские и российские союзники называют всех повстанцев, в том числе Свободной сирийской армии, террористами. У Движения есть план, как защитить себя от потенциально деморализующей пропаганды. «Мы создадим единое средство массовой информации для распространения новостей о наших победах над русскими и режимом, чтобы укрепить моральный дух и энтузиазм среди бойцов», сказал аль-Хурани.

Президент России Владимир Путин предложил, чтобы ССА присоединилась к российским и сирийским вооруженным силам в борьбе против ИГИЛ, но аль-Хурани заявил, что российские воздушные удары лишь преуспели в объединении враждующих мятежников в Сирии против Москвы и Дамаска. В начале октября, 41 повстанческий отряд объявил о том, что они начнут нацеливаться на российские войска. Египетское Мусульманское братство и саудовские священнослужители призывают к антироссийскому джихаду.

Но аль-Хурани сказал, что отверг священную войну. «Мы не светские, но и не исповедуем ислам», сказал он. «Мы представляем сирийское общество – толерантное, умеренное государство».

Чтобы быть справедливым, даже обученные американцами "светские" повстанцы сражались вместе с Аль-Каидой, отказавшись выступать против нее, сдавшись ей и вооружив ее оружием американского производства. Но движение говорит, что хочет быть союзником Америки в Сирии. «Нет никакой связи между освободительным движением Хомс и Америкой», сказал аль-Хурани The Daily Beast, но он хочет, чтобы такая связь была».

Аль-Хурани выразил надежду, что американцы будут вооружать его подразделение, как они делали в случае с ССА. У США было две отдельные программы по подготовке и оснащению сирийских повстанцев – одна в ведении ЦРУ, которая была ориентирована на силы режима Асада, а также другая, менее секретная попытка, с помощью которой удалось задействовать лишь горстку бойцов, которым поручено было только бороться с ИГИЛ, что обошлось в $ 500 млн. Белый дом отменил последнюю программу на прошлой неделе, после того, как The Daily Beast показал, как поставленное США армейское снаряжение в последний раз видели в руках командира повстанцев, который начал самоуправство и отказался от программы Пентагона. Белый дом заявил, что в ближайшее время запустит новую программу по подготовке и оснащению.

Но солдат-повстанец сказал, что хочет другое оружие, а не то, которое Соединенные Штаты предоставили другим бригадам повстанцев. «Оружие, предоставляемое Соединенными Штатами, скорее для обороны, а не наступления, что требует от тех, кто его получает, ведения политических баталий в соответствии с реализуемыми процедурами», сказал аль-Хурани. «Группировки, вооруженные Америкой, не могут проводить какие-либо операции самостоятельно».

Предоставленное само себе, Освободительное движение Хомс не будет бороться, как американцы, по словам аль-Хурани. Вместо этого, группа мятежников позаимствует методы у ИГИЛ – проникнет, а затем подвергнет атаке террористов-смертников коалицию российского режима.