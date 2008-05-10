Журналист СNN обманул власти Мьянмы и сделал серию репортажей

Репортер телеканала CNN Дэн Риверс (Dan Rivers), который нелегально проник в Мьянму и сделал серию репортажей о последствиях циклона "Наргис", стал объектом настоящей охоты со стороны правящей в стране военной хунты, однако смог ускользнуть от преследования, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Военные власти Мьянмы, которые стараются скрыть реальные масштабы разрушений и человеческих жертв, предприняли несколько попыток арестовать Дэна Риверса, однако всякий раз ему удавалось избегать задержания благодаря некомпетентности органов правопорядка.

Дэн Риверс попался с самом конце своего путешествия, когда вылетал на самолете из столицы Мьянмы в Таиланд. Его вывели из салона и подвергли тщательному обыску. По словам журналиста, он думал, что его отправят в тюрьму, однако его спасла стюардесса. Она заявила, что самолет не может больше ждать, и сотрудники правопорядка, чтобы не задерживать вылет, отпустили журналиста.

В целом Дэн Риверс отметил, что разойтись с многочисленными проверяющими из полиции и иммиграционной службы ему часто помогали недорогие подарки: пачки сигарет, конфеты или бутылки с водой. Тем не менее в ближайшее время репортер не намерен возвращаться в Мьянму и считает лучшим переждать.

Напомним, что в результате циклона "Наргис", обрушившегося на Мьянму 2 мая, погибли, по официальным данным, 23 тысячи человек. Тысячи человек считаются пропавшими без вести. По оценкам западных наблюдателей, число погибших может составить 100 тысяч.

Правящая в Мьянме военная хунта не в состоянии собственными силами справиться с последствиями стихийного бедствия. Однако, опасаясь вмешательства западных государств, она неохотно пускает в страну спасателей и гуманитарную помощь из заграницы.