Саудовская Аравия увеличит поставки вооружения повстанцам в Сирии после ударов России

Об этом Би-би-си на условиях анонимности рассказал высокопоставленный саудовский чиновник.

По словам источника, речь идет о трех повстанченских объединениях — Свободной сирийской армии, Южном фронте и Армии завоевания. Саудовская Аравия предоставит им современное оружие, в том числе, управляемые противотанковые установки, передает РБК.

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Чиновник подчеркнул, что поставки не коснутся запрещенного в России «Исламского государства», а также «Аль-Нусры», которые Эр-Рияд считает террористическими группировками.

Ранее Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщал о намерении США увеличить поддержку сирийских оппозиционеров. По словам двух собеседников агентства, помощь будет оказана тысячам повстанцев.

Источники Associated Press в Вашингтоне сообщали, что в Пентагоне ведутся дискуссии об использовании военной силы для защиты сирийских повстанцев, обученных США, в случае нанесения по ним ударов российскими ВВС.