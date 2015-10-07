Россия допустила возможность координации действий с США против ИГИЛ в Сирии

Об этом заявил официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Би-би-си.

По словам Конашенкова, в российском ведомстве уже рассмотрели предложения Вашингтона по координации действий. "В целом, данные предложения могут быть приняты к реализации", - сказал представитель минобороны.

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Как отметил Конашенков, для координации требуется уточнить отдельные технические детали, которые будут в среду обсуждаться представителями российского военного ведомства и Пентагона на экспертном уровне.

Ранее Вашингтон призвал Россию скоординировать действия против джихадистов.

Сегодня стало известно, что Иран и РФ, которые были серьезно обеспокоены успехами повстанцев в Сирии, несколько месяцев планировали военную операцию в этой стране: РФ должна наносить удары по повстанцам с воздуха, а иранские силы особого назначения – действовать на земле.