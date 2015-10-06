Российские и американские военные готовят документ о взаимодействии авиации в Сирии - Минобороны РФ

США и Россия готовят документ о взаимодействии авиации в Сирии, американская сторона сводит взаимодействие лишь к техническим вопросам взаимодействия пилотов во время выполнения соответствующих миссий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны РФ, об этом на встрече с военными атташе ряда стран сказал заместитель министра обороны России Анатолий Антонов.

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«Российские и американские военные готовят документ о взаимодействии авиации в операции против террористической организации ИГИЛ в Сирии. К нашему сожалению, американцы пока сводят наше взаимодействие лишь к техническим вопросам взаимодействия наших пилотов во время выполнения соответствующих миссий. Американцы передали нам документ, над которым мы работаем. В Генеральном штабе этот документ в принципе получил поддержку, мы работаем над его содержанием», - сказал Антонов.

Он подчеркнул, что документ будет полезен как коалиции против ИГИЛ, так и российскому военному ведомству.

По его словам, «потенциал российско-американского сотрудничества по линии министерств обороны намного шире того, что предлагают нам сегодня американцы».

«Но одновременно хочу подчеркнуть, что мы не навязываем себя в качестве партнеров для решения общей задачи, которая стоит перед международным сообществом. Мы заинтересованы в военном сотрудничестве с любой страной в той же степени, в коей заинтересованы и они», - сказал Антонов.

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«В ближайшие дни мы проведём очередную, вторую видеоконференцию с нашими американскими партнёрами. Но лучше бы, если коллеги приехали к нам, мы сели здесь, в Министерстве обороны, глаза в глаза проговорили бы все стоящие перед нами проблемы», - добавил он.

По словам Антонова, Минобороны РФ рассчитывает, что в ходе очередной телеконференции американцы выскажутся в отношении российских предложений, «которые мы положили на стол».