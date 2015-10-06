Суд в Гааге запросил у РФ материалы расследования военных преступлений в Южной Осетии

Международный уголовный суд в Гааге запросил у России данные расследования военных преступлений в Южной Осетии в 2008 году.

Как передает Газета.ру, об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Вот сейчас дня три назад пришло письмо из Гааги, где нас просят представить наконец-то материалы», - сказал Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, такая просьба тоже «своего рода санкция», потому что «грузинская сторона представляет свои контраргументы и там нас начнут поджимать наверняка, обвиняя нас в агрессии».

Читайте такжеРоссия и оккупированные территории: их стоимость для граждан РФ (карта)

Справка УНИАН. В ночь на 8 августа 2008 года российские военные вторглись в Грузию. В результате 5-дневной войны РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира за исключением РФ, Венесуэлы, Никарагуа, Науру признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным, в результате событий 2008 года погибли более 400 человек, более 2 тыс. были ранены.