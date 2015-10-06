В Вашингтоне уверены, что Россия умышленно наносит удары по обученным США сирийским повстанцам – WSJ

В Вашингтоне пришли к выводу, что это авиаудары в Сирии по повстанческим группам - умышленные попытки Москвы, пишет ZN.UA со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

В связи с этими событиями в администрации Белого дома разгорелись дебаты. Вашингтон боится предпринимать шаги, которые могут спровоцировать более широкий конфликт, говорится в статье.

Американские официальные лица сообщили, что из-за недоверия Пентагон решил не делиться никакой информацией с Москвой о тех областях, где были расположены американские союзники, "потому что подозревал, что Россия будет использовать эту информацию, чтобы предоставить ее режиму президента Башара Асада".

"В первый день, можно было сказать, что это ошибка", - сказал высокопоставленный американский чиновник. "Но на третий и четвертый день стало очевидным - нет никаких сомнений, что это делается намеренно. Они знают, куда они бьют", - добавил он.

Американские официальные лица теперь считают, что изначально "русские были направлены непосредственно против поддерживаемых ЦРУ повстанческих групп, которые представляют прямую угрозу Асаду".

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Российские официальные лица на прошлой неделе заявили, что они запустили воздушную военную кампанию в Сирии, чтобы бороться с экстремистской группой "Исламское государство" и другими террористами, которые сирийский режим называет своими противниками.

Представители американских спецслужб заявили, что главная задача этой операции, - это укрепление режима Асада и борьба с повстанцами, а не с "ИГ".

И, несмотря на то, что, как говорили российские чиновники, текущая военная кампания РФ ограничится лишь авиаударами, глава комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов в понедельник, 5 октября, заявил, что не исключает в Сирии появления добровольческих бригад, в который войдут, в том числе получившие боевой опыт на Донбассе добровольцы.

Издание напоминает, что Обама изначально проигнорировал предложения советников в 2012 году о том, чтобы обеспечить оружием повстанцев в Сирии, борющихся против режима Асада.