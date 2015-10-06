Обама одобрил оказание дополнительной помощи сирийской оппозиции – CNN

04:27, 06 октября 2015
Мир
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Во вторник, 6 октября, президент США Барак Обама одобрил оказание дополнительной помощи бойцам умеренной сирийской оппозиции (курдам и арабам) как составной части стратегии борьбы с террористической организацией "Исламское государство".

REUTERS

Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает телеканал CNN, передает ZN.ua.

"Президент Обама ясно дал понять, что мы намерены продолжать наши усилия по уничтожению ИГ в Сирии, а также дальше поддерживать умеренную сирийскую оппозицию", - сказал один из источников.

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Источники телеканала вновь подчеркнули, что Россия в Сирии борется не с ИГ, а со всеми, кто противостоит режиму сирийского президента Башара Асада.

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Ранее УНИАН сообщал, что сирийские повстанцы, которых поддерживают США, обратились к администрации американского президента Барака Обамы с просьбой предоставить им ракеты "земля-воздух" для защиты от российской авиации.

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