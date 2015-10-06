Обама одобрил оказание дополнительной помощи сирийской оппозиции – CNN
Во вторник, 6 октября, президент США Барак Обама одобрил оказание дополнительной помощи бойцам умеренной сирийской оппозиции (курдам и арабам) как составной части стратегии борьбы с террористической организацией "Исламское государство".
Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает телеканал CNN, передает ZN.ua.
"Президент Обама ясно дал понять, что мы намерены продолжать наши усилия по уничтожению ИГ в Сирии, а также дальше поддерживать умеренную сирийскую оппозицию", - сказал один из источников.
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Источники телеканала вновь подчеркнули, что Россия в Сирии борется не с ИГ, а со всеми, кто противостоит режиму сирийского президента Башара Асада.
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Ранее УНИАН сообщал, что сирийские повстанцы, которых поддерживают США, обратились к администрации американского президента Барака Обамы с просьбой предоставить им ракеты "земля-воздух" для защиты от российской авиации.