В Госдуме РФ допустили возможность отправки боевиков из Донбасса в Сирию

Председатель комитета Госдумы России по обороне адмирал Владимир Комоедов заговорил о том, что для усиления сирийских правительственных войск может быть создана и направлена в регион «добровольческая бригада» из числа бойцов, получивших боевой опыт на Донбассе, передает "Независимая газета".

При этом свое предположение об отправке «добровольцев» в Сирию он аргументировал так: «Что влечет туда «добровольцев», кроме идеи? Конечно, наверняка деньги».

Отмечается, что зарплата таких "добровольцев" в Сирии намного выше, нежели на Донбассе.

Читайте такжеВ США назвали "стратегической ошибкой" действия России в Сирии

"Наш комитет готов, что называется, без проволочек разработать законопроект о придании статуса участника боевых действий в Сирии, если в Думу поступят по этому поводу соответствующие материалы", - заявил Комоедов.

Он также сообщил, что пока документы по данному вопросу в его комитет не поступали.

Ранее УНИАН сообщил, что Россия переместила в Сирию контингент и оружие для проведения наземной операции. По словам источников, Россия усиливает "наземную деятельность" для того, чтобы поддержать правительственную армию страны в борьбе против противников главы государства Башара Асада.