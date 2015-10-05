Россия отчиталась о новых авиаударах в Сирии: уничтожены лагеря смертников

Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что авиация России нанесла в сирийской провинции Хомс удары по трем объектам группировки «Исламское государство», уничтожены два склада боеприпасов террористов.

«Самолетами Су-34 и Су-24М уничтожено два склада боеприпасов террористов. В результате удара на складах возник пожар и детонация боеприпасов, что привело к уничтожению данных объектов», — сообщил генерал.

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В районе города Идлиб было нанесено 6 ударов, уничтожено около 30 единиц техники, в том числе захваченные у сирийской армии танки Т-55.

Он добавил, что бомбардировщики Су-24М нанесли удар по узлу связи боевиков, обеспечивавшему взаимодействие между отрядами террористов в провинции Хомс.

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По данным Минобороны, российская авиация уже значительно нарушила систему управления и материально-технического обеспечения боевиков, а также нанесла ущерб инфраструктуре по подготовке террористов-смертников.

Вчера стало известно, что российская авиация в Сирии использует высокоточную управляемую ракету Х-29Л.